Эколог рассказал о возможных последствиях пожара на складе Wildberries

Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT рассказал о возможных последствиях крупного пожара на складе Wildberries для окружающей среды.

По словам специалиста, горение пластика крайне опасно.

«Потому что там при горении могут и обязательно образуются токсичные вещества — бензопирены. Там и стойкие органические загрязнители типа фуранов и диоксинов могут образовываться при высокой температуре. То есть там может много неприятностей быть», — рассказал эколог.

Он добавил, что, судя по площади возгорания и длительности горения, объём поступивших токсичных веществ в атмосферу большой.

«Если учесть, что у нас сейчас антициклональный тип погоды, то это означает приземную инверсию. То есть прижимает всё к земле и не проветривается надлежащим образом, как при циклональном виде погоды. Это усугубляет обстановку с точки зрения жителей и вообще живых организмов, которые привыкли к дыханию», — заключил Пешков.

Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.