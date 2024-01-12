В Подмосковье начался приём заявок по новой программе «Бюджетная ипотека»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется ещё и на педагогов», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Как отметили в региональном Минобразования, для участия необходимо подписать трудовой договор не менее чем на пять лет.
Ранее сообщалось, что Министерство образования Калининградской области принимает заявления от учителей на жилищные сертификаты.