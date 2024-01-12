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В Подмосковье начался приём заявок по новой программе «Бюджетная ипотека»

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В Московской области начался приём заявок по новой программе «Бюджетная ипотека».
В Подмосковье начался приём заявок по новой программе «Бюджетная ипотека»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется ещё и на педагогов», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Как отметили в региональном Минобразования, для участия необходимо подписать трудовой договор не менее чем на пять лет.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Калининградской области принимает заявления от учителей на жилищные сертификаты.

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