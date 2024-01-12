В Калининградской области рассказали о жилищных сертификатах для учителей

Министерство образования Калининградской области принимает заявления от учителей на жилищные сертификаты.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ведомство.

Получить сертификат могут педагоги в возрасте до 40 лет, имеющие стаж в должности «учитель» не менее трёх лет и преподающие определённые предметы.

Ещё одно условие — отнесение учителя к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о мерах поддержки учителей в регионе.