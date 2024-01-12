В Калининградской области рассказали о жилищных сертификатах для учителей
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ведомство.
Получить сертификат могут педагоги в возрасте до 40 лет, имеющие стаж в должности «учитель» не менее трёх лет и преподающие определённые предметы.
Ещё одно условие — отнесение учителя к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о мерах поддержки учителей в регионе.