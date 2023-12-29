В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для учителей

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о мерах поддержки для учителей в регионе.

«Есть целый набор выплат для того, чтобы учителю было комфортно и лучшие учителя со всей страны приезжали и работали в Московской области», — заявила Каклюгина в беседе с телеканалом «360».

Как отметила вице-губернатор, с 2024 года по аналогии с помощью медикам в области введут ежемесячную компенсацию арендной платы учителям.

Также предусмотрены отдельная премия губернатора для лучших учителей и выплаты для победителей и призёров конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Кроме того, в регионе реализуется программа «Социальная ипотека».

«Учитель вселяется в свою квартиру, работает в нашей школе в течение десяти лет и выплачивает только процент на погашение этого кредита. Он сам выбирает квартиру, которую хочет купить, первые 50% Московская область платит за неё сразу, а остальное — в оставшиеся десять лет», — отметила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в Карелии вводят новые выплаты для учителей.