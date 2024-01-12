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В Подмосковье заготовили 76 тонн донорской крови и её компонентов в 2023 году

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В Московской области заготовили более 76 т донорской крови и её компонентов в 2023 году.
В Подмосковье заготовили 76 тонн донорской крови и её компонентов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Показатель более чем на три с половиной тонны превысил итог 2022 года.

Главврач подмосковного центра крови Мария Аппалуп заявила, что в регионе уделяют особое внимание развитию донорского движения.

«Благодаря этому ежегодно нам удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Петербурге более 700 жителей стали донорами крови в период новогодних каникул.

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