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В Петербурге более 700 жителей стали донорами крови в период новогодних каникул

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Более 700 петербуржцев в минувшие новогодние праздники стали донорами и сдали кровь на городской станции переливания крови.
В Петербурге более 700 жителей стали донорами крови в период новогодних каникул
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

В общей сложности за новогодние каникулы собрали более 300 л донорской крови и её компонентов. Отмечается, что в настоящее время все медицинские учреждения Петербурга обеспечены в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь — ноябрь 2023 года жители совершили свыше 57 тыс. донаций крови и её компонентов.

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