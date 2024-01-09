В Петербурге более 700 жителей стали донорами крови в период новогодних каникул
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
В общей сложности за новогодние каникулы собрали более 300 л донорской крови и её компонентов. Отмечается, что в настоящее время все медицинские учреждения Петербурга обеспечены в полном объёме.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь — ноябрь 2023 года жители совершили свыше 57 тыс. донаций крови и её компонентов.