В Петербурге более 700 жителей стали донорами крови в период новогодних каникул

Более 700 петербуржцев в минувшие новогодние праздники стали донорами и сдали кровь на городской станции переливания крови.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

В общей сложности за новогодние каникулы собрали более 300 л донорской крови и её компонентов. Отмечается, что в настоящее время все медицинские учреждения Петербурга обеспечены в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь — ноябрь 2023 года жители совершили свыше 57 тыс. донаций крови и её компонентов.