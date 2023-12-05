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В Нижегородской области совершили 57 тысяч донаций крови с начала года

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В Нижегородской области за январь — ноябрь 2023 года жители совершили свыше 57 тыс. донаций крови и её компонентов.
В Нижегородской области совершили 57 тысяч донаций крови с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Travelsouls

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой.

Донорами стали более 19,2 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. сдали донорскую кровь впервые.

«Нижегородцы 40,4 тыс. раз пожертвовали цельную кровь, ещё более 14,8 тыс. раз сдали плазму и почти 1,9 тыс. раз — тромбоциты», — заявил главный врач Нижегородского областного центра крови Сергей Чистяков.

Он также отметил, что в регионе проживает около 28,4 тыс. человек, отмеченных наградой «Почётный донор России».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 580 млн рублей направят на поддержку почётных доноров в 2024 году.

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