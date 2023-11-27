В Подмосковье 580 млн рублей направят на поддержку почётных доноров в 2024 году

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что в проекте бюджета Московской области на 2024 год предусмотрена статья на социальную поддержку почётных доноров. Общий размер помощи составит 580 млн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что в этом году более 47 тыс. человек стали добровольными донорами крови, среди них 13 тыс. человек сделали это впервые.

Кроме того, более 28 тыс. жителей награждены нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР».

«Это граждане, которые сдали кровь больше 40 раз или плазму крови больше 60 раз. Для них предусмотрены меры поддержки», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что преподаватель кафедры массовых коммуникаций Новосибирского государственного университета Екатерина Кузнецова стала Человеком года. Она удостоилась звания за просветительскую кампанию «Спаси жизнь — стань донором костного мозга».