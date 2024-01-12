Володин: хотелось бы более жёсткой реакции, когда кто-то «дверь не ту открыл»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, заявил, что ему хотелось бы более жёсткой реакции со стороны Генпрокуратуры России в случаях, когда кто-то «дверь не ту открыл».

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто‑то дверь не ту открыл, реагировала более жёстко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечёркивать, игнорировать», — отметил он.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров ранее опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Как заявил Киркоров, «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь».

Лефортовский районный суд города Москвы назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие блогер пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.