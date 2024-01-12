Краснов предупредил о провокациях на президентских выборах в России
- РИА Новости
«С началом избирательной кампании предстоит принять серьёзные надзорные меры при её проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов», — цитирует его РИА Новости.
Краснов подчеркнул, что особенно актуальна эта тема для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В избирательной кампании к настоящему времени принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.
При этом в СВР России отметили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.
В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».