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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о причинах возникновения гастрита

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал основную причину возникновения гастрита.
Гастроэнтеролог Вялов рассказал о причинах возникновения гастрита
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  • © ArLawKa AungTun

«Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, — это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, причиной настоящего гастрита, как правило, является бактерия хеликобактер. Она разъедает слизистую желудка, вследствие чего кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение. Определить наличие хеликобактера можно с помощью нескольких видов анализов.

«Против хеликобактера используются специальные антибиотики, но просто так они не работают. Вместе с ними применяется определённая терапия, усиливающая их действие и уменьшающая побочные эффекты», — заключил Вялов.

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