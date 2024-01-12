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Врач Фомичёва напомнила о важности своевременной диагностики тромбоза

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва предупредила, что тромбоз — опасное заболевание, которое нельзя игнорировать. Она также рассказала о разных видах тромбозов.
Врач Фомичёва напомнила о важности своевременной диагностики тромбоза
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  • © ericsphotography

«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Тромбоз в венозной системе ведёт к развитию острого тромбофлебита вен. Это жизнеугрожающее состояние, поскольку может вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, отметила Фомичёва.

Что касается артериального тромбоза, то он может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта.

«Поэтому при любом виде тромбоза важна ранняя диагностика и своевременное лечение», — заключила кардиолог.

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