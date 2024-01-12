Врач Симкин назвал угги вредной зимней обувью

Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что самой вредной зимней обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве: «дутики», «сноубутсы» и угги.

Бесформенные модели на плоской подошве повышают вероятность формирования плоскостопия в три раза, других форм искривления стопы — в шесть раз, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».

«Угги не имеют не только каблука, но и какой-либо внутренней поддержки стопы (супинаторов, фиксаторов пятки)», — отметил Симкин, назвав это нонсенсом при учёте характеристик современной обуви.

Кроме того, он обратил внимание, что угги не позволяют использовать ортопедические стельки, поскольку меховые стельки из них не вынимаются, а также быстро начинают промокать, как любая обувь из замши.

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