Врач Корягина: многослойная одежда в мороз поможет избежать переохлаждения

Доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина назвала способы предотвратить холодовые травмы в период сильных морозов.

В беседе с URA.RU она посоветовала надевать одежду в несколько слоёв, выбирать только непромокаемую верхнюю одежду, защищать руки, ноги и голову, то есть носить шапку, варежки, шарф, носки, а в обувь положить тёплые стельки.

Корягина также предупредила об основных симптомах переохлаждения, среди которых бледность кожи, посинение губ, затруднение речи.

При обморожении и переохлаждении человеку требуется медленное отогревание. Поможет тёплое питьё, сказала врач. Она также напомнила, что нельзя растирать побелевшие участки кожи, а в случае появления волдырей посоветовала обратиться к врачу.

Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.