Врач Кравцова: в мороз при высокой влажности можно получить переохлаждение

Заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова в преддверии сильных холодов напомнила о мерах безопасности.

В беседе с URA.RU она предупредила россиян о возможности получить переохлаждение, которое характеризуется окоченением мышц, нарушением координации и затуманиванием сознания.

Обычно это происходит при долгом нахождении в условиях пониженной температуры и при высокой влажности воздуха, а также при ношении неподходящей одежды или обуви, отметила Кравцова.

По её словам, пострадавшего таким образом человека следует отвести в тепло, напоить горячим питьём и переодеть в сухую одежду.

Чтобы ребёнок не получил переохлаждение, важно надеть на него несколько слоёв одежды и следить, чтобы он не проводил на улице много времени, добавила Кравцова.

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