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Врач Демьяновская заявила о вреде дыхания ртом в мороз

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о последствиях дыхания ртом в мороз для зубов.
Врач Демьяновская заявила о вреде дыхания ртом в мороз
  • Gettyimages.ru

«Есть даже свидетельства, что у исследователей Арктики и Антарктики, которые работали на открытом воздухе в условиях экстремально низких температур, эмаль зубов на морозе трескалась», — заявила специалист в беседе с Life.ru.

Как отметила Демьяновская, из-за холода на эмали появляются микроскопические трещины, которые заселяют бактерии зубного налёта.

Специалист посоветовала не пить и не есть на улице в мороз, а также закрывать рот шарфом и побольше дышать через нос.

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