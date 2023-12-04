Врач Демьяновская заявила о вреде дыхания ртом в мороз
- Gettyimages.ru
«Есть даже свидетельства, что у исследователей Арктики и Антарктики, которые работали на открытом воздухе в условиях экстремально низких температур, эмаль зубов на морозе трескалась», — заявила специалист в беседе с Life.ru.
Как отметила Демьяновская, из-за холода на эмали появляются микроскопические трещины, которые заселяют бактерии зубного налёта.
Специалист посоветовала не пить и не есть на улице в мороз, а также закрывать рот шарфом и побольше дышать через нос.
Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о продуктах, полезных для укрепления дёсен и профилактики воспалительных процессов.