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Стоматолог Сумцова заявила о пользе цитрусовых для здоровья дёсен

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о продуктах, полезных для укрепления дёсен и профилактики воспалительных процессов.
Стоматолог Сумцова заявила о пользе цитрусовых для здоровья дёсен
  • Gettyimages.ru

«Витамин С, содержащийся в апельсинах, лимонах и грейпфрутах, способствует борьбе с болезнетворными бактериями, укреплению иммунитета и заживлению дёсен», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Хорошими источниками витамина С также считаются клубника, малина и черника.

Бета-каротин содержится в шпинате, капусте, брокколи и зелёной фасоли, а омега-3 — в лососе, форели, скумбрии и льняном масле.

Также рекомендуется добавить в рацион зелёный чай, орехи, бобовые, йогурты, бананы.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.

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