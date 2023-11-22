Стоматолог Сумцова заявила о пользе цитрусовых для здоровья дёсен

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о продуктах, полезных для укрепления дёсен и профилактики воспалительных процессов.

«Витамин С, содержащийся в апельсинах, лимонах и грейпфрутах, способствует борьбе с болезнетворными бактериями, укреплению иммунитета и заживлению дёсен», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Хорошими источниками витамина С также считаются клубника, малина и черника.

Бета-каротин содержится в шпинате, капусте, брокколи и зелёной фасоли, а омега-3 — в лососе, форели, скумбрии и льняном масле.

Также рекомендуется добавить в рацион зелёный чай, орехи, бобовые, йогурты, бананы.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.