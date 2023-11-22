Стоматолог Сумцова заявила о пользе цитрусовых для здоровья дёсен
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«Витамин С, содержащийся в апельсинах, лимонах и грейпфрутах, способствует борьбе с болезнетворными бактериями, укреплению иммунитета и заживлению дёсен», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Хорошими источниками витамина С также считаются клубника, малина и черника.
Бета-каротин содержится в шпинате, капусте, брокколи и зелёной фасоли, а омега-3 — в лососе, форели, скумбрии и льняном масле.
Также рекомендуется добавить в рацион зелёный чай, орехи, бобовые, йогурты, бананы.
Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.