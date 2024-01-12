Власти Белгорода планируют установить защитные конструкции на остановках
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».
Ранее Гладков рассказал, что власти прорабатывают вопрос укрепления стеклянных остановок общественного транспорта в Белгороде с целью обеспечения безопасности жителей города.
По его словам, в течение последних дней девять остановок обложили мешками с песком, пять объектов обложили бетонными плитами.
«Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Демидова — использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для Министерства обороны», — говорится в сообщении.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.
В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.