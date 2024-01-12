Власти Белгорода планируют установить защитные конструкции на остановках

Власти рассматривают возможность установить модульные защитные конструкции возле остановок общественного транспорта в Белгороде, сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

Ранее Гладков рассказал, что власти прорабатывают вопрос укрепления стеклянных остановок общественного транспорта в Белгороде с целью обеспечения безопасности жителей города.

По его словам, в течение последних дней девять остановок обложили мешками с песком, пять объектов обложили бетонными плитами.

«Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Демидова — использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для Министерства обороны», — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.