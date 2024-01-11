Больницам в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов

Главным врачам больниц в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов.

Об этом сообщает ОТР.

В диагностических комплексах на платформе «Луидор» и ГАЗ медики будут обследовать жителей и проводить диспансеризацию там, где пациентам трудно доехать до больниц.

Всего в регионе будут работать 29 передвижных ФАПов, четыре флюорографа и два маммографа.

Также стало известно, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл встречу с представителями больниц региона, передаёт mosaica.ru.

«22 новых автомобиля пополнили автопарки наших больниц. Сегодня передал ключи главным врачам», — заявил Русских.

По его словам, автопарк продолжат обновлять в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что новую детскую поликлинику построят в районе Крюково в Москве.