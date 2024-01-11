Больницам в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В диагностических комплексах на платформе «Луидор» и ГАЗ медики будут обследовать жителей и проводить диспансеризацию там, где пациентам трудно доехать до больниц.
Всего в регионе будут работать 29 передвижных ФАПов, четыре флюорографа и два маммографа.
Также стало известно, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл встречу с представителями больниц региона, передаёт mosaica.ru.
«22 новых автомобиля пополнили автопарки наших больниц. Сегодня передал ключи главным врачам», — заявил Русских.
По его словам, автопарк продолжат обновлять в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что новую детскую поликлинику построят в районе Крюково в Москве.