RT в Telegram
Подпишись

Больницам в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов

Короткая ссылка
Главным врачам больниц в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов.
Больницам в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В диагностических комплексах на платформе «Луидор» и ГАЗ медики будут обследовать жителей и проводить диспансеризацию там, где пациентам трудно доехать до больниц.

Всего в регионе будут работать 29 передвижных ФАПов, четыре флюорографа и два маммографа.

Также стало известно, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл встречу с представителями больниц региона, передаёт mosaica.ru.

«22 новых автомобиля пополнили автопарки наших больниц. Сегодня передал ключи главным врачам», — заявил Русских.

По его словам, автопарк продолжат обновлять в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что новую детскую поликлинику построят в районе Крюково в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить