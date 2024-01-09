Новую детскую поликлинику построят в районе Крюково в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в текущий момент специалисты занимаются укладкой надземной части здания.
Поликлинику построят по новым стандартам. Отмечается, что в новом медучреждении оборудуют зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики, травматологическое отделение, а также места для комфортного ожидания с игровыми пространствами и комнаты отдыха.
Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.