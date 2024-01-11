Врач Умнов рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения

Александр Умнов, хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, рассказал об отличиях аллергии на холод и обморожения.

В беседе с Life.ru он предложил приложить холодный предмет на открытый участок тела на 30 секунд. Аллергию подтвердит появление зуда и покраснения, причём аллергия на холод, в отличие от обычного замерзания, проявляется почти сразу, а обморожение — только при длительном воздействии холода.

«Чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе (лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость). Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда», — уточнил Умнов.

Со своей стороны, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» подтвердил, что аллергия на холод сопровождается жжением и покраснением в местах поражения и этот эффект наступает сразу.

«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается», — добавил он.

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