Врач Уланкина рассказала о пользе медитации при низком атмосферном давлении
- Gettyimages.ru
В беседе с Life.ru она выразила мнение, что людям из групп риска важно пить достаточно жидкости, чтобы снизить нагрузку на сердце.
Также допустима лёгкая физическая активность, в том числе прогулка на свежем воздухе.
Для облегчения головной боли помогут отдых и техники релаксации (например, медитация или дыхательные упражнения).
«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни: питание, богатое необходимыми нутриентами, укрепляет ткани, защищая их от повреждения; физические нагрузки тренируют сосуды и мягко готовят их к подобным стрессовым ситуациям; отдых помогает организму более качественно восстанавливаться и восполнять ресурсы», — сообщила Уланкина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.