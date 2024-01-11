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Врач Уланкина рассказала о пользе медитации при низком атмосферном давлении

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как облегчить своё состояние при низком атмосферном давлении.
Врач Уланкина рассказала о пользе медитации при низком атмосферном давлении
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что людям из групп риска важно пить достаточно жидкости, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Также допустима лёгкая физическая активность, в том числе прогулка на свежем воздухе.

Для облегчения головной боли помогут отдых и техники релаксации (например, медитация или дыхательные упражнения).

«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни: питание, богатое необходимыми нутриентами, укрепляет ткани, защищая их от повреждения; физические нагрузки тренируют сосуды и мягко готовят их к подобным стрессовым ситуациям; отдых помогает организму более качественно восстанавливаться и восполнять ресурсы», — сообщила Уланкина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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