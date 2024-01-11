Новые автобусы поступили в 28 школ Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов рассказал о поставке новых автобусов в школы региона.

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на сайт областного правительства.

«Ленинградская область продолжает последовательно обеспечивать транспортом наши школы при поддержке федерального центра», ― заявил Емельянов.

Отмечается, что школы получили автобусы в рамках соглашения правительства региона и Минпромторга России.

В Выборгском районе транспорт отправили в Каменногорский ЦО и в школу Светогорска.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о поставке ещё 30 новых автобусов до конца января 2024 года.