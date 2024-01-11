Новые автобусы поступили в 28 школ Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на сайт областного правительства.
«Ленинградская область продолжает последовательно обеспечивать транспортом наши школы при поддержке федерального центра», ― заявил Емельянов.
Отмечается, что школы получили автобусы в рамках соглашения правительства региона и Минпромторга России.
В Выборгском районе транспорт отправили в Каменногорский ЦО и в школу Светогорска.
Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о поставке ещё 30 новых автобусов до конца января 2024 года.