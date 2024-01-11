Екатеринбург получит ещё 30 автобусов до конца января

В мэрии Екатеринбурга заявили о поставке ещё 30 новых автобусов до конца января 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что автобусы оснащены кондиционерами, дверными проёмами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты.

Каждый может вместить не менее 90 пассажиров, предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.

Также стало известно, что в Астраханской области в рамках транспортной реформы в 2024 году будут открыты 26 новых автобусных маршрутов, передаёт RuNews24 со ссылкой на губернатора Игоря Бабушкина.

Новые маршруты, в том числе и муниципальные, уже получили положительные отзывы от местных жителей, отметил Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге к 1 февраля на всех остановках общественного транспорта должны появиться QR-коды с расписанием маршрутов.