Екатеринбург получит ещё 30 автобусов до конца января
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Отмечается, что автобусы оснащены кондиционерами, дверными проёмами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты.
Каждый может вместить не менее 90 пассажиров, предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.
Также стало известно, что в Астраханской области в рамках транспортной реформы в 2024 году будут открыты 26 новых автобусных маршрутов, передаёт RuNews24 со ссылкой на губернатора Игоря Бабушкина.
Новые маршруты, в том числе и муниципальные, уже получили положительные отзывы от местных жителей, отметил Бабушкин.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге к 1 февраля на всех остановках общественного транспорта должны появиться QR-коды с расписанием маршрутов.