RT в Telegram
Подпишись

В Оренбурге на остановках транспорта появятся QR-коды с расписанием маршрутов

Короткая ссылка
В Оренбурге к 1 февраля на всех остановках общественного транспорта должны появиться QR-коды с расписанием маршрутов.
В Оренбурге на остановках транспорта появятся QR-коды с расписанием маршрутов
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

QR-коды начали размещать в декабре — таблички появились на 150 остановках, а всего в областном центре их 450.

Работу планируют завершить до 1 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в московском парке «Сокольники» открылась фотовыставка, посвящённая Дню добровольца и работе волонтёров. Около каждого снимка размещён QR-код, перейдя по которому можно получить о нём подробную информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить