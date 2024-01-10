В Оренбурге на остановках транспорта появятся QR-коды с расписанием маршрутов

В Оренбурге к 1 февраля на всех остановках общественного транспорта должны появиться QR-коды с расписанием маршрутов.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

QR-коды начали размещать в декабре — таблички появились на 150 остановках, а всего в областном центре их 450.

Работу планируют завершить до 1 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в московском парке «Сокольники» открылась фотовыставка, посвящённая Дню добровольца и работе волонтёров. Около каждого снимка размещён QR-код, перейдя по которому можно получить о нём подробную информацию.