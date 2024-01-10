В Оренбурге на остановках транспорта появятся QR-коды с расписанием маршрутов
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
QR-коды начали размещать в декабре — таблички появились на 150 остановках, а всего в областном центре их 450.
Работу планируют завершить до 1 февраля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в московском парке «Сокольники» открылась фотовыставка, посвящённая Дню добровольца и работе волонтёров. Около каждого снимка размещён QR-код, перейдя по которому можно получить о нём подробную информацию.