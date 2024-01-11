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В Екатеринбурге приостановили работу кафе, в котором отравились дети

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В Екатеринбурге на 45 дней приостановили работу кафе, в котором отравились школьники в новогодние праздники.
В Екатеринбурге приостановили работу кафе, в котором отравились дети
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы, поддержал исковые требования надзорного органа», — заявили в ведомстве.

У подростков выявлена кишечная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в кафе несколько нарушений.

Ранее сообщалось, что три ребёнка отравились окисью углерода в Саратовской области.

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