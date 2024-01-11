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В ЦИК предложили законодателям уточнить статус кандидата в президенты России

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ЦИК России предлагает законодателям после выборов уточнить статус кандидата в президенты во избежание его использования преждевременно, заявила председатель избиркома Элла Памфилова.
В ЦИК предложили законодателям уточнить статус кандидата в президенты России
  • РИА Новости

Она отметила некоторое недопонимание, так как в законодательстве есть понятие выдвинутого кандидата и зарегистрированного.

«Мы со своими коллегами посоветовались и уже после избирательной кампании попросим, обратимся с предложением к нашим законодателям, чтобы всё-таки упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты», — цитирует Памфилову ТАСС.

По её словам, были прецеденты, когда выдвинулись 33 человека и, не пройдя никаких стадий, «три раза чихнули и назвали себя кандидатами».

В избирательной кампании к настоящему времени принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.

При этом в СВР России отметили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.

В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».

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