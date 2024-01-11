В ХМАО рост зарплат в некоторых сферах превысил 40% в течение 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.
Так, больше всего выросли зарплаты у представителей сферы информационных технологий (+46%), маркетинга (+43%) и закупок (+42%).
В целом средняя предлагаемая зарплата по округу в декабре минувшего года составила 60 370 рублей. С января 2023-го этот показатель увеличился на 21%.
Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.