RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО рост зарплат в некоторых сферах превысил 40% в течение 2023 года

Короткая ссылка
Специалисты провели исследование рынка вакансий и выяснили, в каких сферах в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего увеличились зарплаты в течение 2023 года.
В ХМАО рост зарплат в некоторых сферах превысил 40% в течение 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

Так, больше всего выросли зарплаты у представителей сферы информационных технологий (+46%), маркетинга (+43%) и закупок (+42%).

В целом средняя предлагаемая зарплата по округу в декабре минувшего года составила 60 370 рублей. С января 2023-го этот показатель увеличился на 21%.

Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить