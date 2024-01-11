Столичный производитель нарастил выпуск медицинской и косметической продукции

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о росте на 24,7% выпуска медицинской и косметической продукции компании «Лаборатория Аргентум» в 2023 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, предприятие выпустило более 40 тыс. единиц продукции, в том числе кремы, капли, тоники, спреи, салфетки с наночастицами серебра, оказывающие ранозаживляющее, противозудное и антисептическое действие.

В настоящее время в Москве существует более 100 фабрик и заводов, производящих медицинские товары.

Общий объём продаж лечебно-косметических и медицинских изделий составил около 9,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в МТШ запустили два новых курса по производству изделий для медпрома.