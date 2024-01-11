Столичный производитель нарастил выпуск медицинской и косметической продукции
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметил чиновник, предприятие выпустило более 40 тыс. единиц продукции, в том числе кремы, капли, тоники, спреи, салфетки с наночастицами серебра, оказывающие ранозаживляющее, противозудное и антисептическое действие.
В настоящее время в Москве существует более 100 фабрик и заводов, производящих медицинские товары.
Общий объём продаж лечебно-косметических и медицинских изделий составил около 9,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в МТШ запустили два новых курса по производству изделий для медпрома.