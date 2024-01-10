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В МТШ запустили два новых курса по производству изделий для медпрома

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли «Московская техническая школа» («МТШ») и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.
В МТШ запустили два новых курса по производству изделий для медпрома
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, курсы «Применение аддитивных технологий в создании медицинских изделий: теоретические основы» и «Применение аддитивных технологий: печать изделия по индивидуальному проекту» обучат производству изделий методом 3D-печати.

Это позволит создавать анатомически точные сложные решения, учитывающие индивидуальные особенности пациентов и врачей: импланты и протезы для стоматологии, челюстно-лицевой, краниальной и реконструктивной хирургии.

После обучения слушатели получат удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали линейку промышленных компактных компьютеров.

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