В МТШ запустили два новых курса по производству изделий для медпрома
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, курсы «Применение аддитивных технологий в создании медицинских изделий: теоретические основы» и «Применение аддитивных технологий: печать изделия по индивидуальному проекту» обучат производству изделий методом 3D-печати.
Это позволит создавать анатомически точные сложные решения, учитывающие индивидуальные особенности пациентов и врачей: импланты и протезы для стоматологии, челюстно-лицевой, краниальной и реконструктивной хирургии.
После обучения слушатели получат удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
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