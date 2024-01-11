Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств
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При резких скачках атмосферного давления гипертоникам необходимо корректировать дозу лекарства, которое они принимают на постоянной основе, сообщил врач в интервью Радио Sputnik.
По его словам, особенную осторожность при повышении атмосферного давления нужно соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за риска тромбообразования, поскольку в такую погоду у них зачастую наблюдается сгущение крови.
«Больным сахарным диабетом тоже надо регулировать дозу инсулина, потому что с изменением погоды меняется гормональный фон человека», — предупредил Горенков.
По его словам, чтобы подготовить организм, следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проводить закаливание.
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