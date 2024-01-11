Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств

Доктор медицинских наук главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал метеозависимым людям при резких изменениях погоды уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.

При резких скачках атмосферного давления гипертоникам необходимо корректировать дозу лекарства, которое они принимают на постоянной основе, сообщил врач в интервью Радио Sputnik.

По его словам, особенную осторожность при повышении атмосферного давления нужно соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за риска тромбообразования, поскольку в такую погоду у них зачастую наблюдается сгущение крови.

«Больным сахарным диабетом тоже надо регулировать дозу инсулина, потому что с изменением погоды меняется гормональный фон человека», — предупредил Горенков.

По его словам, чтобы подготовить организм, следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проводить закаливание.

Ранее профессор-кардиолог Мехман Мамедов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, какие меры следует принять метеочувствительным людям во время геомагнитных бурь.