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Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств

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Доктор медицинских наук главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал метеозависимым людям при резких изменениях погоды уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.
Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств
  • Gettyimages.ru

При резких скачках атмосферного давления гипертоникам необходимо корректировать дозу лекарства, которое они принимают на постоянной основе, сообщил врач в интервью Радио Sputnik.

По его словам, особенную осторожность при повышении атмосферного давления нужно соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за риска тромбообразования, поскольку в такую погоду у них зачастую наблюдается сгущение крови.

«Больным сахарным диабетом тоже надо регулировать дозу инсулина, потому что с изменением погоды меняется гормональный фон человека», — предупредил Горенков.

По его словам, чтобы подготовить организм, следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проводить закаливание.

Ранее профессор-кардиолог Мехман Мамедов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, какие меры следует принять метеочувствительным людям во время геомагнитных бурь.

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