Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Ямале снизилась в два раза в начале января

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ямало-Ненецком автономном округе снизилась в два раза в первую неделю 2024 года. Выявлено около 2900 случаев.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«ЯНАО полностью готов к вызовам, связанным с подъёмом заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом. У нас есть достаточное количество койко-мест в больницах, обученный медицинский персонал и наличие необходимых лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.

Также стало известно, что в Удмуртии за первую неделю года подтвердили 400 случаев COVID-19, что почти в 3,4 раза меньше, чем неделей ранее, передаёт izhlife.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Госпитализированы 42 жителя региона, выздоровели 1166 человек.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.