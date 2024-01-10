Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Ямале снизилась в два раза в начале января
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
«ЯНАО полностью готов к вызовам, связанным с подъёмом заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом. У нас есть достаточное количество койко-мест в больницах, обученный медицинский персонал и наличие необходимых лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.
Также стало известно, что в Удмуртии за первую неделю года подтвердили 400 случаев COVID-19, что почти в 3,4 раза меньше, чем неделей ранее, передаёт izhlife.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Госпитализированы 42 жителя региона, выздоровели 1166 человек.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.