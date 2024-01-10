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Врач Уланкина: взрослый человек болеет ОРВИ до четырёх раз в год

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Врач-специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что несколько больничных за зиму могут свидетельствовать о снижении иммунитета.
Врач Уланкина: взрослый человек болеет ОРВИ до четырёх раз в год
  • РИА Новости

«По данным клинических рекомендаций Минздрава, взрослый человек болеет ОРВИ два — четыре раза в год, ребёнок — от шести до девяти раз. Малыши, посещающие ясли и детские сады, а также школьники младших классов болеют чаще, особенно в период адаптации», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах, так как это может привести к осложнениям.

«Специфической профилактики ОРВИ нет, но снизить количество больничных и облегчить течение заболевания можно. Для этого необходимо поддерживать иммунитет и избегать контактов с вирусом», — добавила Уланкина.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

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