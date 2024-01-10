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Волынец: семья задержанного школьника в Татарстане не состояла на учёте

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что школьника, якобы готовившего массовое убийство одноклассников, задержали в Татарстане.
Волынец: семья задержанного школьника в Татарстане не состояла на учёте
  • РИА Новости

Волынец подтвердила, что школьник задержан. При этом она уточнила, что сейчас выясняется, действительно ли планировалось нападение.

«Сейчас для выяснения всех обстоятельств ведутся следственные действия, и эта ситуация у меня на контроле. Мы тоже сделали все соответствующие запросы. Семья не стояла ни на каком учёте, по нашим данным. Сейчас выясняются все подробности, действительно ли готовился данный теракт, какие мотивы могли быть, если он готовился, у ребёнка. Конечно же, с ним будет проводиться работа в случае подтверждения этой информации», — отметила собеседница RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьника, якобы готовившего массовое убийство одноклассников, задержали в Татарстане.

19 декабря детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, в чём заключается особенность детей с девиантным поведением, а также объяснила, опасно ли хранить оружие в подобных семьях.

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