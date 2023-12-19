Детский психолог Наумова: в любой семье с детьми опасно держать оружие

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, в чём заключается особенность детей с девиантным поведением, а также объяснила, опасно ли хранить оружие в подобных семьях.

«Девиантное поведение — это когда ребёнок не слушает родителей и ведёт себя аморально. Это не психиатрическое заболевание, хотя иногда (девиантное поведение. — RT) бывает связано с психиатрией. А иногда бывает связано и с жестоким обращением внутри семьи. Это тоже может спровоцировать в дальнейшем девиантное поведение. Поэтому очень сложно понять, в какой семье ребёнок будет с девиантным поведением», — объяснила психолог.

По её словам, уже в раннем возрасте можно увидеть, насколько у ребёнка высок уровень жестокости по отношению к животным или даже, например, к растениям.

«То есть ребёнок будет бить эту траву, хватать животное за хвост и издеваться над ним, расчленять лягушек... Это уже нам показывает, что ребёнок — в зоне риска. Но, как правило, причина — в жестоком отношении к ребёнку в семье», — добавила Наумова.

Вместе с тем специалист отметила, что в любой семье, где есть дети, опасно держать оружие.

«Особенно если родители плохо его хранят... Поэтому тут важно, наверное, не смотреть именно на неврологический или психиатрический статус. Дети в целом любознательные, и при этом у них недостаточно хорошо сформирована эмоционально-волевая сфера. Поэтому в какой-то момент даже здоровый ребёнок может «начудить», схватить это оружие и отомстить своим обидчикам. Поэтому с оружием всегда надо быть осторожнее», — заключила психолог.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларисы Фальковскую сообщила о предложении усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу в Брянске и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.