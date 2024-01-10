Депутаты в Подольске поддержали передачу котельной в собственность округа

Депутаты в подмосковном городе Подольске единогласно одобрили передачу котельной Климовского специализированного патронного завода в собственность округа.

«Депутаты совета депутатов городского округа Подольск дали согласие на передачу в муниципальную собственность котельной патронного завода», — приводит ТАСС заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.

Также сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.