Воробьёв: запущен механизм национализации Климовского патронного завода

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.

Об этом он рассказал в ходе заседания регионального правительства.

По словам Воробьёва, остановка котельной и её заморозка, как случилось на заводе, ведёт за собой сложные оперативные мероприятия.

«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода... Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — приводит его слова телеканал «360».

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.