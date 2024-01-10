Путин поручит изучить возможность субсидирования авто семьям на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен поручить российскому правительству проработать вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение автомобилей многодетным семьям, проживающим на Дальнем Востоке, вне материнского капитала.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с жителями города Анадыря на Чукотке.

Как отметил Путин, он выступает против использования средств материнского капитала на приобретение автомобилей.

«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала», — сказал российский лидер.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единый правовой статус многодетных семей, а вместе с этим и основные соцгарантии для них власти намерены закрепить на федеральном уровне.