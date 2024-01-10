RT в Telegram
Подпишись

Путин поручит изучить возможность субсидирования авто семьям на Дальнем Востоке

Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен поручить российскому правительству проработать вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение автомобилей многодетным семьям, проживающим на Дальнем Востоке, вне материнского капитала.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с жителями города Анадыря на Чукотке.

Как отметил Путин, он выступает против использования средств материнского капитала на приобретение автомобилей.

«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала», — сказал российский лидер.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единый правовой статус многодетных семей, а вместе с этим и основные соцгарантии для них власти намерены закрепить на федеральном уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить