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Собянин назвал основные проекты в области здравоохранения в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах в области здравоохранения в 2024 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, после пробного периода на постоянной основе продолжат работу программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов, проект по отпуску льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек, программа компенсационных выплат при самостоятельной покупке льготных медикаментов, проект исследований новейших лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, продлена работа проактивного диспансерного наблюдения для москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Также с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Удмуртии Чуракова будет курировать здравоохранение региона.

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