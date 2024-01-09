Зампред правительства Удмуртии Чуракова будет курировать здравоохранение региона
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Татьяна Юрьевна — очень опытный руководитель. Отрасль здравоохранения для Татьяны Юрьевны — это не что-то новое. Она более 20 лет занимается социальным направлением и здравоохранением. Знает, как эти отрасли работают на местах, как ими эффективно управлять», — отметил член Общественной палаты Удмуртии Максим Воробьёв.
До этого Чуракова координировала деятельность Министерства образования и науки региона, Министерства социальной политики и труда, управления соцзащиты.
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья в 2023 году поступило 234 аппарата для реабилитации.