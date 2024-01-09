Зампред правительства Удмуртии Чуракова будет курировать здравоохранение региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что отрасль здравоохранения региона будет курировать заместитель председателя правительства Татьяна Чуракова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Татьяна Юрьевна — очень опытный руководитель. Отрасль здравоохранения для Татьяны Юрьевны — это не что-то новое. Она более 20 лет занимается социальным направлением и здравоохранением. Знает, как эти отрасли работают на местах, как ими эффективно управлять», — отметил член Общественной палаты Удмуртии Максим Воробьёв.

До этого Чуракова координировала деятельность Министерства образования и науки региона, Министерства социальной политики и труда, управления соцзащиты.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья в 2023 году поступило 234 аппарата для реабилитации.