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Зампред правительства Удмуртии Чуракова будет курировать здравоохранение региона

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что отрасль здравоохранения региона будет курировать заместитель председателя правительства Татьяна Чуракова.
Зампред правительства Удмуртии Чуракова будет курировать здравоохранение региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Татьяна Юрьевна — очень опытный руководитель. Отрасль здравоохранения для Татьяны Юрьевны — это не что-то новое. Она более 20 лет занимается социальным направлением и здравоохранением. Знает, как эти отрасли работают на местах, как ими эффективно управлять», — отметил член Общественной палаты Удмуртии Максим Воробьёв.

До этого Чуракова координировала деятельность Министерства образования и науки региона, Министерства социальной политики и труда, управления соцзащиты.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья в 2023 году поступило 234 аппарата для реабилитации.

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