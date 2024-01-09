Врач Романенко: сопротивляемость ОРВИ может снижаться из-за сухости воздуха

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что отопительные приборы, работающие в помещении постоянно, негативно влияют на слизистые носоглотки, в результате чего снижается их защитная функция.

Оптимальная температура в комнате для сна — +18 °С, а для комфортного бодрствования — +22…+24 °С, поделилась она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, отопительные приборы могут навредить здоровью, поскольку высушивают воздух в помещении.

«Если слизистые носа и полости рта становятся сухими, они перестают выполнять ту защитную функцию в плане барьера для проникновения вирусов и бактерий внутрь организма… Это одна из причин, почему (зимой. — RT) возрастает количество респираторных инфекций», — отметила Романенко.

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