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Чиновников и бюджетников Белгородской области обязали обучиться оказанию медпомощи

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести обучение чиновников и бюджетников оказанию первой медицинской помощи.
Чиновников и бюджетников Белгородской области обязали обучиться оказанию медпомощи
  • Gettyimages.ru
  • © hoozone

«До конца января провести обучение... с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Гладков подчеркнул, что в дальнейшем планируется обучение персонала коммерческих организаций и предприятий региона.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области выплатят по 500 тыс. рублей 38 пострадавшим в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ.

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