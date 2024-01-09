Чиновников и бюджетников Белгородской области обязали обучиться оказанию медпомощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести обучение чиновников и бюджетников оказанию первой медицинской помощи.

«До конца января провести обучение... с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Гладков подчеркнул, что в дальнейшем планируется обучение персонала коммерческих организаций и предприятий региона.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области выплатят по 500 тыс. рублей 38 пострадавшим в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ.