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В Белгородской области выплатят по 500 тысяч рублей 38 пострадавшим от обстрелов

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Власти Белгородской области выплатят по 500 тыс. рублей 38 пострадавшим в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ.

Об этом сказал в ходе оперативного совещания глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что, по распоряжению областного правительства, местные жители, которые получили средние и тяжёлые ранения при обстрелах со стороны украинских военных, имеют право на выплату 500 тыс. рублей из регионального бюджета. 

«В настоящее время 38 человек [получили] средний или тяжкий вред здоровью. Они подпадают под выплаты в соответствии с ранениями», — заявил Иконников.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, выплаты перечислят 9 января.

Ранее стало известно, что три человека находятся в реанимации после вчерашних обстрелов Белгорода.

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