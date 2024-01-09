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Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям вернуться к учёбе после праздников

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Детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.
Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям вернуться к учёбе после праздников
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Возвращение с каникул может вызвать положительные эмоции, если у ребёнка есть приятные ожидания по этому поводу. Сделайте ему подарок к школе», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, это могут быть аксессуары, канцелярские принадлежности или спортивная форма.

Также психолог посоветовала организовать совместный досуг с родителями одноклассников, например — сходить с ребёнком в кино, зоопарк или игровой центр.

«Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — заключила Наджафова.

Ранее психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова дала советы по улучшению памяти.

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