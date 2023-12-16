Психолог Зродникова рассказала о способах улучшить память

Психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова дала советы по улучшению памяти. Как считает эксперт, каждый мозг индивидуален, и у каждого есть своя программа развития, поэтому важно набраться терпения.

«Если представить нашу долговременную память в виде компьютера, то сначала мы собираем всю информацию на «флешку». Эту роль играет часть мозга — гиппокамп. Вся новая информация от пяти сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) ежедневно аккумулируется, а ночью «переписывается» с флешки на жёсткий диск — в долговременную память. Но, конечно же, не вся информация. А только та, которая «маркируется» как нужная, ценная, полезная», — заявила Зродникова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, остальная информация «очищается», поэтому важно хорошо высыпаться.

Эксперт отметила, что запоминаемые данные должны быть ярко окрашены эмоциями.

«Вы и сейчас без труда вспомните в деталях свои самые важные дни — рождение ребёнка, свадьба, победа на соревнованиях. Всё это впечаталось в вашу память с помощью эмоций. Именно поэтому такие воспоминания называются впечатлениями. А второй путь — это многократные повторения», — пояснила она.

Кроме того, для действенного запоминания рекомендуется периодически ничего не делать, чтобы дать информации «перевариться».

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