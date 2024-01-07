Патриарх Кирилл призвал не отвергать покинувших Россию людей, осознавших ошибку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью «России 1» призвал не отвергать покинувших Россию людей, если они осознали свою ошибку.

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния... Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим патриарх подчеркнул, что вопросы о степени вовлечённости оступившихся людей в преступные действия не касаются священников.

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