В Минтруде назвали недопустимым наём уехавших за границу россиян
«Известия»: в Минтруде высказались против найма россиян, уехавших за границу
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Рекомендацию Мыльникова в ведомстве объяснили тем, что сотрудничество с уехавшими за границу россиянами может привести к проблемам при уплате налогов и страховых взносов, а также при обеспечении безопасности персонала.
В пресс-службе Минтруда отметили, что в полной мере права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут обеспечиваться лишь на территории России, передаёт газета «Известия».
Ранее в Минтруде заявили, что подработки подростков больше не будут учитываться при назначении пособия.