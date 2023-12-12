В Минтруде назвали недопустимым наём уехавших за границу россиян

Заключение трудовых договоров для работы из-за границы недопустимо. Такое мнение высказал представитель Министерства труда и социальной защиты России Дмитрий Мыльников.

Рекомендацию Мыльникова в ведомстве объяснили тем, что сотрудничество с уехавшими за границу россиянами может привести к проблемам при уплате налогов и страховых взносов, а также при обеспечении безопасности персонала.

В пресс-службе Минтруда отметили, что в полной мере права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут обеспечиваться лишь на территории России, передаёт газета «Известия».

Ранее в Минтруде заявили, что подработки подростков больше не будут учитываться при назначении пособия.