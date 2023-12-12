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В Минтруде назвали недопустимым наём уехавших за границу россиян

«Известия»: в Минтруде высказались против найма россиян, уехавших за границу

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Заключение трудовых договоров для работы из-за границы недопустимо. Такое мнение высказал представитель Министерства труда и социальной защиты России Дмитрий Мыльников.
В Минтруде назвали недопустимым наём уехавших за границу россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiyaporn1144

Рекомендацию Мыльникова в ведомстве объяснили тем, что сотрудничество с уехавшими за границу россиянами может привести к проблемам при уплате налогов и страховых взносов, а также при обеспечении безопасности персонала.

В пресс-службе Минтруда отметили, что в полной мере права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут обеспечиваться лишь на территории России, передаёт газета «Известия».

Ранее в Минтруде заявили, что подработки подростков больше не будут учитываться при назначении пособия.

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