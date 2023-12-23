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Фетисов: невозможно быть успешным, не будучи патриотом

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Депутат Госдумы и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.
Фетисов: невозможно быть успешным, не будучи патриотом
  • РИА Новости
  • © Вячеслав Фетисов

«Я посещал вузы. Спрашивал студентов: «Кто хочет уехать?» Ползала поднимают руки. Почему так? Отвечают, что там лучше, там хорошо. Говорю им, что я там прожил долго и что их там никто не ждёт. И надо понимать, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Он отметил, что не вина ребят, что они убежали из России, а их беда в том, что они не понимают, в какой стране живут. В России открываются колоссальные возможности, а страна обладает богатствами.

Ранее Фетисов рассказал, что нужно сделать для реализации поручения президента Владимира Путина по ограничению вывоза молодых хоккеистов.

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