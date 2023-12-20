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Фетисов: КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ

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Депутат Госдумы выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, что нужно сделать для реализации поручения президента Владимира Путина по ограничению вывоза молодых хоккеистов.
Фетисов: КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ
  • РИА Новости

«Президент недавно дал поручение, чтобы наши хоккеисты не уезжали в Америку. Я не знаю, как они выполнят это поручение. Знаю, как это можно сделать: Континентальная хоккейная лига должна полностью соответствовать регламенту Национальной хоккейной лиги. Если мы приписываем, что отношения в профессиональной лиге регламентируются правилами КХЛ, соответствующими регламенту НХЛ, то любой суд в мире примет этот аргумент.

Знаете, кто против? Агенты. А если кто-то захочет своего игрока отпустить, то компенсация не та, которую они придумали, какие-то 200 тыс. несчастные за игрока, который приносит миллиарды, а которую запросит наш клуб. Мне кажется только таким способом можно сравняться... у нас этих игроков, в которых вложили родители да и государство, просто так не увезёшь. Доиграл до возраста неограниченного свободного агента 26 лет, пожалуйста, твоё право, но с 18 до 26 лет должен принадлежать тому клубу, который тебя воспитал», — сказал Фетисов, выступая на заседании Замятнинского клуба.

Ранее сообщалось, что Плющев считает, что хоккеистам не стоит запрещать уезжать в другие лиги.

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