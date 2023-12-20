Фетисов: КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ

Депутат Госдумы выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, что нужно сделать для реализации поручения президента Владимира Путина по ограничению вывоза молодых хоккеистов.

«Президент недавно дал поручение, чтобы наши хоккеисты не уезжали в Америку. Я не знаю, как они выполнят это поручение. Знаю, как это можно сделать: Континентальная хоккейная лига должна полностью соответствовать регламенту Национальной хоккейной лиги. Если мы приписываем, что отношения в профессиональной лиге регламентируются правилами КХЛ, соответствующими регламенту НХЛ, то любой суд в мире примет этот аргумент.

Знаете, кто против? Агенты. А если кто-то захочет своего игрока отпустить, то компенсация не та, которую они придумали, какие-то 200 тыс. несчастные за игрока, который приносит миллиарды, а которую запросит наш клуб. Мне кажется только таким способом можно сравняться... у нас этих игроков, в которых вложили родители да и государство, просто так не увезёшь. Доиграл до возраста неограниченного свободного агента 26 лет, пожалуйста, твоё право, но с 18 до 26 лет должен принадлежать тому клубу, который тебя воспитал», — сказал Фетисов, выступая на заседании Замятнинского клуба.

Ранее сообщалось, что Плющев считает, что хоккеистам не стоит запрещать уезжать в другие лиги.