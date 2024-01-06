Вице-губернатор: ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей сутки
Его слова приводит пресс-служба главы и правительства Подмосковья.
Как рассказал Хромушин, возникшую проблему с отоплением не вывели в единую систему контроля теплоснабжения региона.
«Практически сутки мы находились в неведении», — сказал Хромушин.
Ранее сообщалось, что режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.
Позже стало известно, что тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска.