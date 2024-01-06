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Вице-губернатор: ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей сутки

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Власти Московской области почти сутки не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Его слова приводит пресс-служба главы и правительства Подмосковья.

Как рассказал Хромушин, возникшую проблему с отоплением не вывели в единую систему контроля теплоснабжения региона.

«Практически сутки мы находились в неведении», — сказал Хромушин.

Ранее сообщалось, что режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

Позже стало известно, что тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска.

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